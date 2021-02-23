Фонд страхования военнослужащих 80% пожертвований получил после последней Арцахской войны

С момента своего создания Фонд страхования военнослужащих предоставил содействие 1 528 семьям, в том числе, после последней войны, - 1 111 семьям.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» сказал директор Фонда страхования военнослужащих Варужан Аветикян. Он сообщил, что основным бенефициарам фонда возмещено 14 миллиардов драмов, из которых 12 миллиардов - после прошлогодней войны. Финансовое содействие предоставляется как на единовременной, так и на долгосрочной основе.

«Фонд реализует программу, в рамках которой семьям погибших, инвалидам первой и второй группы, а также пропавших без вести военнослужащих выплачивается единовременное долгосрочное содействие. Кроме того, в результате недавней войны у нас были две новые программы под названием «Мост», нацеленные на оказание помощи тяжело раненым военнослужащим, а также семьям пропавших без вести военнослужащих. Учитывая, что тяжелораненые военнослужащие получают статус инвалидности лишь через некоторое время, так как им предстоит лечение, после и обследования, и лишь потом получение этого статуса, с помощью этой новой программы «Мост» они могут подать заявку на финансирование», - сказал Варужан Аветикян.

Другая программа «Мост» касается без вести пропавших военнослужащих. Варужан Аветикян отметил, что «пропавший без вести» - это правовой статус, который выдает только суд. Поскольку обращение в суд для принятия решения суда занимает некоторое время, было принято решение об оказании помощи по этой программе и этим семьям. Финансовое содействие оказывается в течение 6 месяцев до выяснения всех вопросов.

Из средств фонда 803 семьи без вести пропавших военнослужащих уже получили содействие. Оно предоставляется сроком на 6 месяцев в размере 300 000 драмов ежемесячно. По этому направлению было предоставлено 365 млн драмов. Что касается тяжелораненых, то сейчас помощь получают 55 военнослужащих. Общая сумма составляет 17 миллионов драмов. Варужан Аветикян отметил, что решением правительства к военнослужащим, получившим тяжелые ранения или увечья, будут добавлены и военнослужащие, получившие инвалидность 1 или 2 группы, которые пока не получили военную инвалидность.

С момента основания в фонд поступило около 32 млрд драмов обязательных платежей. Пожертвования на сумму около 9 млрд драмов поступили из более чем 60 стран мира. После последней войны в фонд поступило пожертвование в размере около 7,5 млрд драмов. 80 процентов пожертвований поступило последней войны.