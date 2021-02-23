Известны финалисты чемпионата Армении по баскетболу

Известны финалисты регулярного чемпионата Армении по баскетболу. Как передает «Арменпресс», в финале встретятся “Ваагни Сити” и “Двин”, которые в полуфинале одержали победы над “Урарту” и “Мед Фоксис”. За бронзовую медаль поборются “Урарту” и “Мед Фоксис”.

Даты игр финала чемпионата Армении пока не известны.

В этом году в финале Кубка Армении по баскетболу встретятся две команды, сформированные перед началом сезона - “Ваагни Сити” " и “Мед Фоксис”. Первая четверть финала в бывшем спорткомплексе “Мика” выдалась зрелищной. Небольшое преимущество имел «Ваагни Сити» - 28:25. По итогам второй четверти «Мед Фоксис» сумел получить преимущество, 49:51. Третья четверть была полна баскетбольной скоростью, азартом и бескомпромиссностью. Борьба велась за каждое очко. “Мед Фоксис” продолжал лидировать и в этой четверти - 75:78. В решающей половине “Мед Фоксис” выиграл со счетом - 94:93 с преимуществом в одно очко.

Команда “Мед Фоксис”, основанная в 2020 году, за один год стала обладателем Кубка Армении по баскетболу.