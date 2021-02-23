Борцы выезжают на Киевский международный турнир

Сборные Армении по вольной и греко-римской борьбе отправляются на Киевский международный турнир.

Как передает «Арменпресс», в составе сборной по вольной борьбе следующие борцы: Карен Зурабян (57 кг), Размик Папикян (61 кг), Геворг Тадевосян (65 кг), Грайр Алиханян, Варужан Каджоян, Арман Андреасян (74 кг), Арман Авагян (79 кг), Оганес Мхитарян (86 кг), Марзпет Галстян (92 кг) и Оганес Магакян (125 кг).

В составе сборной по греко-римскому стилю: Рудик Мкртчян (55 кг), Геворг Гарибян, Армен Меликян (60 кг), Грачья Погосян(63 кг), Карен Асланян, Славик Галстян (67 кг), Малхас Амоян (72 кг), Карапет Чалян, Варужан Григорян (77 кг), Артавазд Варданян (82 кг), Артур Алексанян, Артур Шагинян (97 кг) и Давид Овасапян (130 кг).

Турнир состоится с 25-го февраля по 28-е.