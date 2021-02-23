США считают, что Грузия сделала шаг назад от демократии, арестовав главу партии Саакашвили

Грузия сделала шаг назад от демократического пути государств, входящих в евроатлантическую семью, арестовав депутата Нику Мелию - главу оппозиционной партии "Единое национальное движение", основателем которой является экс-президент Михаил Саакашвили. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в распространенном во вторник заявлении посольства США в Тбилиси.

"Посольство США крайне встревожено решением правительства арестовать утром в офисе лидера главной оппозиционной партии. Мы сожалеем, что призывы США и других международных партнеров к сдержанности и диалогу были проигнорированы. Мы встревожены риторикой, которую используют власти, вызывающие раздор. <...> Грузия сделала шаг назад от сильного демократического пути государств, входящих в евроатлантическую семью", - сказано в заявлении.