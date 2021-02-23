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США считают, что Грузия сделала шаг назад от демократии, арестовав главу партии Саакашвили

США считают, что Грузия сделала шаг назад от демократии, арестовав главу партии Саакашвили

Грузия сделала шаг назад от демократического пути государств, входящих в евроатлантическую семью, арестовав депутата Нику Мелию - главу оппозиционной партии "Единое национальное движение", основателем которой является экс-президент Михаил Саакашвили. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в распространенном во вторник заявлении посольства США в Тбилиси.

"Посольство США крайне встревожено решением правительства арестовать утром в офисе лидера главной оппозиционной партии. Мы сожалеем, что призывы США и других международных партнеров к сдержанности и диалогу были проигнорированы. Мы встревожены риторикой, которую используют власти, вызывающие раздор. <...> Грузия сделала шаг назад от сильного демократического пути государств, входящих в евроатлантическую семью", - сказано в заявлении.

 


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