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Грузинская оппозиция готовится к акциям протеста после задержания Мелии

Грузинская оппозиция готовится к акциям протеста после задержания Мелии

Представители грузинской оппозиции после задержания председателя партии "Единое национальное движение" Ники Мелии готовятся к акциям протеста, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Мелия, возглавляющий партию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, задержан, полиция применила перцовый газ в здании офиса партии.

"Начнутся акции протеста, и они продлятся до тех пор, пока мы не достигнем результата - новых выборов", - заявил журналистам оппозиционер Гига Бокерия.

"Большим позором будет установление в стране комической диктатуры Иванишвили-Гарибашвили. Встаньте для будущего ваших детей",- заявила в свою очередь оппозиционер, экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе.


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