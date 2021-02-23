Грузинская оппозиция готовится к акциям протеста после задержания Мелии
Представители грузинской оппозиции после задержания председателя партии "Единое национальное движение" Ники Мелии готовятся к акциям протеста, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Мелия, возглавляющий партию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, задержан, полиция применила перцовый газ в здании офиса партии.
"Начнутся акции протеста, и они продлятся до тех пор, пока мы не достигнем результата - новых выборов", - заявил журналистам оппозиционер Гига Бокерия.
"Большим позором будет установление в стране комической диктатуры Иванишвили-Гарибашвили. Встаньте для будущего ваших детей",- заявила в свою очередь оппозиционер, экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе.
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