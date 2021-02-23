Грузинская оппозиция готовится к акциям протеста после задержания Мелии

Представители грузинской оппозиции после задержания председателя партии "Единое национальное движение" Ники Мелии готовятся к акциям протеста, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Мелия, возглавляющий партию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, задержан, полиция применила перцовый газ в здании офиса партии.

"Начнутся акции протеста, и они продлятся до тех пор, пока мы не достигнем результата - новых выборов", - заявил журналистам оппозиционер Гига Бокерия.

"Большим позором будет установление в стране комической диктатуры Иванишвили-Гарибашвили. Встаньте для будущего ваших детей",- заявила в свою очередь оппозиционер, экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе.