Товарооборот Армении со странами ЕАЭС за 11 месяцев 2020 года сократился на 2%

В результате ограничений, применяемых вследствие пандемии, по итогам января-ноября 2020 года товарооборот в ЕАЭС сократился на 11%, а товарооборот Армении со странами-членами союза - всего на 2%. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании постоянной комиссии НС Армении по вопросам региональной и евразийской интеграции сказал министр иностранных дел Армении Ара Айвазян.

Министр отметил, что разблокирование всех транспортных и экономических коммуникаций региона, о котором говорится в пункте 9 заявления глав Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, безусловно, повлияет на евразийский регион. Он подчеркнул, что разблокирование должно осуществляться всеобъемлющим образом, что даст возможность использовать потенциал региона без геополитических предпочтений.

«С момента вступления в Евразийский экономический союз Армения активно участвовала в углублении экономической интеграции, обеспечении сотрудничества между государствами, выявлении и эффективной реализации своего экономического потенциала. В результате к 2020 году, несмотря на все экономические трудности, стала очевидна положительная тенденция стимулирования товарооборота государств-членов Союза, появление общих рынков, сближение отдельных показателей социально-экономического развития. Ограничения, введенные вследствие пандемии с первого квартала прошлого года, из-за перебоев в движении и запрета на въезд гражданам некоторых стран-членов негативно повлияли на объем внутренней взаимной торговли ЕАЭС», - сказал Айвазян.

Так, в январе-ноябре 2020 года товарооборот в ЕАЭС снизился на 11%, дойдя до 44 миллиардов долларов. Есть прогнозы, что к концу этого года экономика союза сократится еще на 3,9%. В то же время товарооборот Армении со странами ЕАЭС за аналогичный период 2020 года снизился всего на 2%, дойдя до 2,03 миллиарда долларов. Однако, по словам министра, в результате реализации государствами-членами Союза активных мер государственной поддержки глубина экономического спада значительно снизилась, и благодаря инструментам союза негативные экономические последствия были смягчены. Он подчеркнул, что рынок ЕАЭС с точки зрения экспорта для Армении имеет большие преимущества и значение.