Граждане пытались воспрепятствовать Пашиняну войти в 3-й корпус Дома правительства

В рамках акций неповиновения инициативы “Движение за спасение Родины” участники пытались воспрепятствовать премьер-министру Николу Пашиняну войти в 3-й корпус правительства.

Как стало известно «Арменпресс», премьер-министр уже находится в 3-м корпусе правительства. Он проводит совещание в Министерстве окружающей среды.

Полицейские участников акции начали подвергать приводу. Им удалось от 3-го корпуса правительства устранить большую часть участников, выражающих свой протест.

Член АРФД Гегам Манукян в беседе с журналистами отметил, что люди собрались, чтобы показать, что человек, занимающий пост премьер-министра, в стране не имеет никакой общественной опоры.