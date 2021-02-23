В Лиге чемпионов УЕФА состоятся очередные матчи плей-офф.

Как передает «Арменпресс», мадридский “Атлетико” примет английский “Челси”. В общей сложности команды встречались 6 раз. В двух матчах победу одержал “Челси”, в одном - “Атлетико”, три матча завершились вничью. Итальянский “Лацио” в Риме сыграет с мюнхенской “Баварией” Немецкий клуб, который является действующим чемпионом ЛЧ, не проиграл в последних 16-и матчах.

Обе встречи начнутся в полночь.