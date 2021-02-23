В Грузии арестовали оппозиционного депутата Нику Мелию, возглавляющего партию Саакашвили

Сотрудники МВД Грузии арестовали председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение", основателем которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, депутата Нику Мелию, задержание которого на прошлой неделе санкционировал Тбилисский суд за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

По данным телеканала, Мелия вместе со своими сторонниками забаррикадировался в одном из кабинетов офиса партии в Тбилиси. Полицейским пришлось применить перцовый газ, чтобы разогнать его сторонников, после чего удалось задержать оппозиционера. Периметр здания партии остается оцепленным полицией.

На улице находятся гражданские активисты, сторонники "Единого национального движения", а также лидеры других оппозиционных партий. Они скандируют лозунги в знак протеста против действий полиции, однако избегают столкновений с правоохранителями.