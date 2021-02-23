Власти США назвали возможную причину инцидента с Boeing 777

Инцидент с самолетом Boeing 777 21 февраля мог произойти из-за усталости металла (накопление повреждений в материале) двигателя. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в понедельник вечером глава Национального совета по безопасности на транспорте США Роберт Самуолт на видеобрифинге, запись которого размещена на странице регулятора в Twitter.

По словам чиновника, лопасти двигателя Pratt & Whitney PW 4000 будут во вторник изучены в лаборатории производителя под надзором специалистов ведомства. Вместе с тем, отметил он, имеющиеся данные пока предварительны.

"Спустя четыре минуты после взлета были зафиксированы вибрации во втором двигателе. <...> Двигатель имеет 22 лопасти, две были сломаны, - рассказал глава совета. - Одна лопасть была сломана у своего основания, другая - в середине. Что касается сломанной у основания детали, то предварительное исследование показало, что это связано с усталостью металла. Деталь, сломанная в середине, получила повреждения от соприкосновения с поврежденной у основания лопастью".

В то же время, по словам Самуолта, инцидент не связан с неконтролируемым отказом двигателя.