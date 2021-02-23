В мире мало таких художников, как он…

Газета “Айастани Анрапетутюн”/«Арменпресс»

“Минас, я на пятьдесят лет старше тебя. К сожалению, мне осталось мало времени. Где же ты был?.. Пришел бы чуть раньше… Помни, искусство любит борьбу. Теперь я уже не один. И ты не один. Так что дерзай. Я верю в твою хорошую руку…”.

Мартирос САРЬЯН

Мог бы патриарх армянской живописи подумать, что земной жизни Минаса, прославляющего его как мастера кисти, также осталась мало времени, что он проживет лишь половину десятилетий, которые он нес на своих плечах, всего 47 лет? Но этого было достаточно, чтобы художник, наделенный природным талантом, вошел в густонаселенную бездну армянской живописи и разбил там свой великолепный шатер. Великан и художник армянской скульптуры Ерванд Кочар восклицал: «Минас - явление в мире живописи, его картины получат звучание в таком центре живописи как Париж, в столице искусств».

Минас Аветисян, поднявший армянскую живопись на новый уровень, родился в 1928 году в селе Джаджур, расположенном в котловине Ахурянских гор. Его мать Софо была дочерью священника из Карса, его отец, Карапет, единственный брат шести сестер, был кузнецом. По словам жены художника, Гаяне Мамаджанян, Минас был неотделим от матери, однажды он принес матери цветные тряпки и попросил пришить их на его одежду. С тех пор его внутренний мир был полон красками. Случайная встреча в горах Джаджура с художником Акопом Ананикяном, произошедшая в годы Отечественной войны стала для Минаса судьбоносной, и он понял, что его призвание - быть художником.

Эстетическое образование он получил в художественном училище Паноса Терлемезяна в Ереване, затем в Институте изящных искусств, а затем продолжил его в Академии художеств им. Репина в Ленинграде. Именно в этом городе Минас с большим успехом вошел в мир искусства, участвовал в групповых и персональных выставках. Его первая персональная выставка, открывшаяся в Ереване в 1960 г., оставила неоднозначное впечатление и стала поводом для серьезных обсуждение. Для многих его необычный образ мышления был непонятен, а цвета сбивали с толку. Но придет время, когда это замешательство исчезнет и превратится в восхищение. «Минас - очень оригинальный и талантливый художник, - позже отмечал всемирно известный Гарзу - В его красках есть что-то мощное, необычайная сила, очень современная и очень армянская. В картинах Минаса я со всей мощью чувствую Армению ...”.

Акоп Срапян

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