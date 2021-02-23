Газета “Айастани Анрапетутюн”: Разработанa стратегия борьбы с курением на 2021-2025 гг.

“Согласно последним исследованиям Минздрава Армении за 2017 год, 28% населения Армении в возрасте от 18 до 69 лет - курильщики, 27% из которых ежедневно используют сигареты. Курят 51,7% совершеннолетних мужчин, женщин - лишь 1,8%. В Армении высока и численность населения, подвергающегося воздействию вторичного дыма. Для системного решения данной проблемы Министерство здравоохранения разработало и вынесло на общественное обсуждение проект стратегии борьбы с использованием табачных изделий и заменителей табачных изделий на 2021-2025 гг. Согласно циркулирующему документу, уполномоченный орган сферы намерен защитить нынешнее и будущее поколение от деструктивных последствий использования табака и воздействия его дыма, а также от вторичного воздействия табачного дыма, тем самым уменьшив показатели неинфекционных заболеваний”.

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