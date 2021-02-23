Газета “Айастани Анрапетутюн”: В основе тюркской дружбы - энергоносители

“В регионе происходят процессы, в которых Армения не участвует. Энергетические и экономические интересы формируют политические повестки дня и являются основой для перестановок, в пределах которых армянская повестка не укладывается. В Анкаре 23 февраля встретятся министры иностранных дел Турции, Азербайджана и Туркменистана - Мевлют Чавушоглу, Джейхун Байрамов и Рашид Мередов. Одной из тем обсуждения министров иностранных дел трех стран будет вопрос доставки энергетических ресурсов Туркменистана в Европу. Такое развитие стало возможным после того, как 21 января этого года в Ашхабаде между Туркменистаном и Азербайджаном был подписан Меморандум о взаимопонимании по совместной разведке, добыче и освоению каспийского месторождения «Достлук».

Энергетическое соглашение, естественно, приветствовалось Турцией, и то обстоятельство, что сегодня обсуждение вопроса происходит в Анкаре, доказывает вовлеченность этой страны. Таким образом, Турция сможет держать под своим контролем энергопотоки Каспийского моря и Центральной Азии. Усилия Анкары по сближению позиций Ашхабада и Баку по спорным вопросам полностью умещаются в рамки пантюркистской программы...”.

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