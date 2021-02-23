Газета “Айастани Анрапетутюн”: “GSP+” льготный торговый режим - хорошие возможности

“Армения в расчете на душу населения по методологии Всемирного банка классифицирована как страна с доходностью экономики выше среднего. В соответствии с этим, после завершения годового переходного периода наша страна уже не сможет воспользоваться системой таможенных льгот на импорт в страны ЕС. Об этом сообщил замминистра экономики Армении Варос Симонян.

Что же предполагает переходный период, исходя из чего ВБ счел нас страной с доходностью экономики выше среднего и, в конце концов, что предполагает для нашей страны невозможность воспользоваться этой системой?

Прежде чем дать разъяснение этим вопросам газете “Айастани Анрапетутюн”, экономист, эксперт по управлению Карен Саргсян представил, какую пользу дала нам система “GSP+”. По его словам, в конце 2008 года Армения официально обратилась в Европейскую комиссию и с 1 января 2009 года наша страна стала пользоваться “Обобщенной и укомплектованной системой льгот”, предоставляемой ЕС в целях устойчивого развития и эффективного управления (GSP+). Льготный торговый режим “GSP+” позволяет экспортировать более 6 200 наименований товаров армянского происхождения на единый рынок 28 стран ЕС с почти 500 миллионами потребителей, с нулевыми или сниженными таможенными пошлинами. Сейчас Армения “GSP+” использует в следующих сферах: металлы и минералы - 80%, текстиль - 17%, раки, соки, варенья и прочие обработанные продукты - 1,5%, табак - 0,8%, часы - 0,4%.

Возникает вопрос: Каким образом в 2020 году перед публикацией окончательных данных Всемирный банк посчитал, что после войны Армения является страной с доходностью экономики выше среднего?”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.