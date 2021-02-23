Газета “Айастани Анрапетутюн”: Военная экспансия и экономическое вторжение

“Было вполне предсказуемо, что за военной экспансией Турции территорий Республики Арцах последует и экономическое вторжение. Эта страна в Закавказье в первую очередь хочет закрепиться экономически, что обеспечит ей более долгосрочную основу присутствия. Очевидные проявления такой политики есть в Грузии. Несмотря на то, что Арцахская война закончилась лишь недавно, и пока рано говорить о ликвидации ее последствий, однако Турция начала предпринимать действенные шаги в направлении своего экономического присутствия на оккупированных территориях. На прошлой неделе комиссия по экономическим отношениям Турции организовала бизнес-форум “Турция-Азербайджан”. Турецкая сторона ожидает конструктивного отношения Армении и Арцаха. Однако проблема в том, что оба турецких государства далеки от конструктивизма, во-первых, своей жесткой военной риторикой они оставляют закрытыми внутренние коммуникации, а также тем, что спустя несколько месяцев после войны удерживают в плену большое количество военнопленных. В такой ситуации нелогично говорить об экономическом сотрудничестве, тем более о конструктивизме стороны, подвергшейся агрессии”.

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