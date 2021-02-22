Министерство по ЧС Армении сообщает, что в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги․

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, автодорога Берд-Чамбарак, дороги, ведущие от высокогорной метеостанции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона, закрыты.

Варденяцский перевал труднопроходим для грузовиков с прицепом.

На автодорогах Ширакского региона, участках Сисиан-«Зангер», Шурнух-Нор Араджадзор Сюникского региона местами наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств: со стороны России скопилось более 600 грузовиков.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах․