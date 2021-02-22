Хидр Аджоян (Тамоян) избран председателем Национального союза езидов

В ереванском кинотеатре «Москва» 22 февраля состоялся съезд Национального союза езидов, в ходе которого Хидр Аджоян (Тамоян) большинством голосов членов президиума Союза был избран новым председателем Союза. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Союза, Хидр Аджоян (Тамоян) является внуком экс-руководителя Союза Азиза Тамояна, который возглавлял организацию с 1988 года и скончался 2 января 2021 года.