ВОЗ назвала условие, при котором вакцина от коронавируса будет бесполезна

Вакцинация эффективна, только когда проводится повсеместно, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, видео с его выступлением опубликовано на ютьюб-канале ВОЗ.

Гебрейесус призвал все страны не откладывать вакцинацию, так как в противном случае будут появляться новые штаммы коронавируса.

"В таком случае вакцины, которые мы применяли, могут стать бесполезными", — предостерег чиновник.

Он подчеркнул, что отсутствие препаратов в развивающихся странах создаст проблемы и богатым государствам. Поэтому Гебрейесус призвал власти объяснить своим гражданам, что для защиты от вируса необходимо вакцинировать не только их, но жителей стран "остального мира".