Арман Егоян принял спецпредставителя ЕС по Кавказу
Председатель Постоянной комиссии НС Армении по вопросам Европейской интеграции Арман Егоян 22 февраля принял делегацию во главе со специальным представителем ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клааром. На встрече присутствовала также руководитель делегации ЕС в Армении, посол Андреа Викторин.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя гостей, Арман Егоян представил сложившуюся в регионе после войны, развязанной Азербайджаном 27 сентября 2020 года, ситуацию, коснулся вопроса о статусе Нагорного Карабаха, оккупации Азербайджаном территории Нагорного Карабаха, зверствах против армянского населения, немедленном возвращении военнопленных, сохранении армянского культурного наследия и других ключевых вопросов.
В этом контексте депутат подчеркнул важность призывов партнеров и европейских структур, посчитав их минимальным инструментом для предотвращения дальнейших попыток Азербайджана дестабилизировать регион.
Егоян отметил, что право на самоопределение и безопасность народа Арцаха должно быть основой для урегулирования конфликта, добавив, что один из основных принципов Хельсинкского Заключительного акта по урегулированию конфликта, а также принципов, выдвинутых Минской группой ОБСЕ, - принцип неприменения силы, был нарушен.
Тойво Клаар и Андреа Викторин подчеркнули важность продолжения мирного процесса под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ как единственного формата, имеющего международный мандат на посредничество в нагорно-карабахском конфликте.
Отдельно было затронуто Соглашение о всеобъемлющем расширенном партнерстве между Арменией и ЕС (CEPA), процесс ратификации которого уже завершен и вступит в силу 1 марта.
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