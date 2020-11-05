Предстоящие на 23 февраля мероприятия
17:56, Февраль 22, 2021
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08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
08:47, 04.12.2020
Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 21:42 Евросоюз рассмотрит расширение санкций по Белоруссии
- 20:54 В результате взрыва мины азербайджанец получил тяжелое ранение
- 20:37 Блинкен заявил о готовности США взаимодействовать с Россией по стратегической стабильности
- 20:30 В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги
- 19:46 Хидр Аджоян (Тамоян) избран председателем Национального союза езидов
- 19:16 Президент Арцаха принял министра образования, науки, культуры и спорта Армении
- 19:01 ВОЗ назвала условие, при котором вакцина от коронавируса будет бесполезна
- 18:53 Президент Арцаха назначил директора и замдиректора СНБ
- 18:43 Президент Армении Армен Саркисян встретится с членами семей пропавших без вести
- 18:01 Арман Егоян принял спецпредставителя ЕС по Кавказу
- 17:56 Предстоящие на 23 февраля мероприятия
- 17:36 Испания призвала ЕС искать общие темы для сотрудничества с Россией
- 17:33 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-02-21
- 17:31 Азиатские индексы выросли - 22-02-21
- 17:25 По факту заявлений Вазгена Манукяна возбуждено уголовное дело
- 17:24 Министр обороны Армении принял посла Ирана
- 17:03 Под председательством премьер-министра состоялось заседание Совета по реформам полиции
- 16:59 Путин и Лукашенко провели переговоры
- 16:38 Транзит российского газа через Украину упал до минимума за год
- 16:35 ЕС расширил санкции против Венесуэлы
- 16:32 В урегулировании карабахского конфликта ЕС содействует усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ
- 16:14 В ЕГУ будет действовать научно-учебный центр мониторинга качества лекарственных препаратов
- 15:56 Тарифы госпошлины на иск в суды будут изменены
- 15:47 AFP: посол Италии в ДР Конго был убит в результате вооруженного нападения
- 15:43 КГД представил разъяснения по поводу гуманитарных грузов, отправленных из Франции
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