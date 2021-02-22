Испания призвала ЕС искать общие темы для сотрудничества с Россией

Испания считает, что, несмотря на ухудшение отношений ЕС и России, необходимо искать общие темы для сотрудничества, такие как борьба с климатическими изменениями и соглашение с Ираном. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила глава испанского МИД Аранча Гонсалес Лайя.

"Отношения между ЕС и Россией ухудшаются, также ухудшается ситуация внутри России. ЕС не может оставаться безучастным, мы ответим с единой позиции. Думаю, также было бы полезным обсудить пространство сотрудничества между ЕС и Россией, которое мы также должны продвигать, учитывая, что мы соседи и нас объединяют общие интересы, такие как борьба с климатическими изменениями или соглашение с Ираном", - заявила министр журналистам перед заседанием Совета МИД ЕС.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что взаимодействие России и Евросоюза сошло на нет. Лавров отметил, что в Европе прямо говорят, что санкции против России принимают не ради какой-то цели, а ради факта, что действия РФ не остаются безнаказанными.