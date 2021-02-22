Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-02-21

ЕРЕВАН, 22 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 22 февраля, курс доллара США вырос на 0.62 драмa и составил 525.10 драм. Курс евро сократился на 0.61 драмa и составил 635.79 драм. Курс российского рубля сократился на 0.07 драмa и составил 7.03 драм. Курс британского фунта вырос на 2.29 драмa и составил 735.88 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 255.66 драмa и составила 30155.26 драм. Цена серебра сократилась на 3.09 драмa и составила 454.98 драм. Цена платины выросла на 497.94 драмa и составила 21845.77 драм.