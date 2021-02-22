Под председательством премьер-министра состоялось заседание Совета по реформам полиции

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве состоялось заседание Совета по реформам полиции, в ходе которого были обсуждены Стратегия реформирования полиции и процесс реализации мероприятий, предусмотренных Планом действий на 2020-2022 годы.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, заместитель начальника полиции Ара Фиданян доложил, что целью реформ является формирование отвечающих современным вызовам полицейских сил путем создания министерства внутренних дел и патрульной службы. По словам заместителя начальника полиции, проведенные реформы обеспечат прозрачность полицейской системы и повысят общественную подотчетность. Было отмечено, что уже идет модернизация системы оперативного управления, а также ведутся работы по разработке законодательных проектов и внесению изменений для обеспечения вышеуказанных работ.

Было доложено, что патрульная служба, которая будет сформирована в Ереване в текущем году, будет работать в 3 смены - по 8-часовому режиму. На конкурс на патрульную службу подали заявки 2500 граждан, часть из них - сотрудники полиции. В настоящее время обучение проходят более 700 заявителей, отобранных по результатам конкурса.

Патрульная служба будет пополнена новыми, современными автомобилями с необходимыми техническими средствами, сотрудники получат новую форму и экипировку. Было доложено, что в результате деятельности информационного центра электронного управления Центра оперативного управления также повысится эффективность патрульной службы, что будет способствовать усилению контроля и более систематическому выполнению работ.

Затем были обсуждены вопросы организации работ по формированию патрульной службы в Ширакской и Лорийской областях. В связи с этим установлен конкретный график.

Следующим вопросом повестки были обсуждены работы по формированию министерства внутренних дел. Министр юстиции Рустам Бадасян отметил, что уже готовы проекты необходимых правовых актов, которые прошли стадию общественного обсуждения. В ближайшее время планируется необходимый для формирования МВД пакет законодательных актов внести в правительство для обсуждения и утверждения.

По словам министра, цель формирования министерства внутренних дел - усилить гражданский контроль над деятельностью полиции и обеспечить подотчетность Национальному Собранию как подобает государству с парламентской формой правления. С учреждением нового министерства также будет проведено разграничение между полицейскими и гражданскими полномочиями: полиция будет отвечать за борьбу с преступностью, а гражданские службы будут сосредоточены в министерстве. Последний также будет органом, который обеспечит непрерывность реформ в системе полиции.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями по вопросам повестки дня, были озвучены различные предложения и замечания.

Подводя итоги, премьер-министр Пашинян поручил с учетом результатов сегодняшнего обсуждения внести необходимые изменения в вышеперечисленные мероприятия и обеспечить их выполнение в установленные сроки.