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Путин и Лукашенко провели переговоры

Путин и Лукашенко провели переговоры

В Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко.

Путин отметил, что сотрудничество востребовано на разных уровнях, в том числе, на региональном,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Каждый год мы проводим встречи между руководителями региональных управленческих структур. Это очень важная работа, потому что на уровне регионального взаимодействия значительный объем наших отношений сложился, складывается: это и экономические связи, человеческие", — отметил Путин.

По словам Лукашенко, почти все "дорожные карты" взаимодействия России и Белоруссии готовы к подписанию. Он также заметил, что финансовая помощь, которую Москва оказала Минску, была своевременной и важной: деньги "на ветер не выбросили".


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