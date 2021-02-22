ЕС расширил санкции против Венесуэлы

Евросоюз расширил санкции против властей Венесуэлы, включив в черный список 19 официальных физических лиц. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, в котором в понедельник опубликованы соответствующие нормативные акты.

"С учетом сохраняющейся серьезной ситуации в Венесуэле 19 человек должны быть включены в список физических и юридических лиц, подпадающих под ограничительные меры", - отмечается в нем.

Как говорится в заявлении ЕС, "лица, включенные в этот список, несут ответственность, в частности, за подрыв избирательных прав оппозиции и демократического функционирования Национального собрания, а также за серьезные нарушения прав человека и ограничения основных свобод",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В черный список вошли, к примеру, президент венесуэльского Национального избирательного совета (НИС) Индира Альфонсо, вице-президент НИС Леонардо Моралес, глава Стратегического оперативного командования Вооруженных сил Венесуэлы адмирал Ремихио Себальос Ичасо, члены Национальной ассамблеи, а также судьи.

Таким образом, в санкционный список Евросоюза по Венесуэле входят всего 55 физических лиц, поясняет Совет ЕС.