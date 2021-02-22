В ЕГУ будет действовать научно-учебный центр мониторинга качества лекарственных препаратов

В Ереванском государственном университете будет действовать научно-учебный центр по контролю качества и по мониторингу лекарственных средств. Он оснащен всем необходимым современным оборудованием, и сможет оказывать в регионе образовательные, консультационные и производственные услуги в сфере фармацевтики. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве образования и науки.

Создание центра, внедрение на его основе новой магистерской программы по структурным исследованиям и контролю качества лекарственных средств будет способствовать модернизации фундаментальных, прикладных исследований в данной области, а также подготовке фармакологов-аналитиков в соответствии с международными стандартами.

Представители Центр образовательных программ Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения посетили университет для проведения мониторинга грантовой программы Конкурсного инновационного фонда высшего образования Армении. Рабочая группа осмотрела отремонтированную университетом территорию лаборатории, которая уже оснащена лабораторной мебелью и двумя комплектами современного аналитического оборудования. В ходе осмотра члены рабочей группы обсудили с сотрудниками грантовой программы мероприятия, предусмотренные графиком проекта и процесс их реализации.

Руководитель грантовой программы, доктор химических наук, профессор, академик НАН Ашот Сагьян отметил, что поставка очередной партии современного аналитического оборудования будет осуществлена на следующем этапе программы. Университет лабораторное и компьютерное оборудование предоставил и в рамках не финансовых инвестиций. Внедрение новой магистерской программы «Контроль качества лекарственных средств и оценка» находится на стадии утверждения.

Эффективное сотрудничество ведется с такими научно-исследовательскими и фармацевтическими компаниями, как научно-производственный центр «Армбиотехнология» НАН Республики Армения, фармацевтические компании «АРПИМЕД» и «Ликвор», «Экспертный центр лекарств и медицинских технологий» и Белгородский государственный исследовательский университет РФ.

В ходе визита было проверено и соответствие уже приобретенного лабораторного оборудования критериям, установленным договором, а также был обсужден ряд вопросов, связанных с их применением.

В конце проверки ответственные лица программы заверили, что стратегия развития центра, а также и его сайт находятся на стадии разработки.