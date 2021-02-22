Тарифы госпошлины на иск в суды будут изменены

В повестку пленарных заседаний Национального собрания Республики Армения будет внесен проект закона, представленный правительством, согласно которому на апелляционные и кассационные исковые заявления, судебные акты суда устанавливаются иные тарифы государственной пошлины.

Как сообщает «Арменпресс», пакет законопроектов О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О госпошлине” и прилагаемых законопроектов на заседании постоянной комиссии НС по защите прав человека и общественным вопросам представил замминистра юстиции Республики Армения Ваге Даниелян.

Он отметил, что некоторые пошлины, предусмотренные Законом “О госпошлине”, с 1999 года не изменялись, в то время как в Армении за этот период изменилось множество социально-экономических факторов. По его словам, изучение международного опыта показало, что госпошлина в других странах достаточно высока по сравнению с Арменией. «Соответственно, были предложены некоторые изменения. В случае обращения в суд первой инстанции с денежным иском 2% повышены до 3%, при этом максимальная сумма установлена в размере 25 млн драмов. В действующем законодательстве такого ограничения нет, и это проблематично», - сказал Даниелян.

Максимальная сумма для подачи апелляции в Апелляционный суд установлена в размере 15 миллионов драмов, а в Кассационный суд - в 10 миллионов драмов. То есть вне зависимости от процента эти суммы превышать нельзя. Установлены максимальные и минимальные размеры государственной пошлины, в том числе для дел, рассматриваемых в административном порядке.

По словам замминистра, отделены тарифы гражданского, административного производства и производства банкротства, а также дополнительные случаи возврата госпошлины.

Законопроект направлен и на предотвращение подачи необоснованных судебных исков.