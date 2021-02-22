 День национальных меньшинств будет отмечаться в первое воскресенье октября

Депутат Национального собрания Республики Армения от фракции “Мой шаг” Рустам Бакоян предложил внести изменения в представленный им и принятый в первом чтении проект и отмечать День национальных меньшинств не в последнюю субботу сентября, а в первое воскресенье октября.

Как передает «Арменпресс», проект закона О внесении дополнения в Закон Республики Армения “О праздниках и памятных днях” был одобрен на заседании постоянной комиссии по защите прав человека и общественным вопросам.

«В моем законопроекте, принятом в первом чтении, я представил предложение, чтобы День национальных меньшинств вместо последней недели сентября отмечался в первое воскресенье октября. Обоснование следующее: проект был введен в обращение до начала Арцахской войны, следовательно, после войны мы не можем оставить в качестве дня празднования последнюю субботу сентября, поскольку раз в 7 лет этот день будет выпадать на 27 сентября (день начала войны). 27 сентября мы не можем отмечать как праздник”, - сказал Бакоян.

Он отметил, что вопрос вопрос переноса дня он обсудил с представителями нацменьшинств. Они пришли к выводу, что первое воскресенье октября приемлемо для всех нацменьшинств Армении.

Таким образом, проектом устанавливается, что первое воскресенье октября в Армении будет отмечаться как День национальных меньшинств.