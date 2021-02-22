Цена меди в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) растет на 3,49%, в пике достигая $9,294 тыс. за тонну, свидетельствуют данные торговой площадки,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Цена на медь превысила $9 тыс. за тонну впервые с сентября 2011 года.