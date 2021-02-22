Польша будет требовать результаты теста на коронавирус при въезде

Польша будет требовать отрицательный тест на коронавирус при въезде в страну, заявил министр здравоохранения Адам Недзельский в эфире телеканала TVN.

"Мы готовимся к тому, чтобы сделать это на текущей неделе. Мы хотим доработать правила, детали, соответствующие службы должны подготовиться, потому что это будет означать возвращение к деятельности Пограничной охраны", - сказал Недзельский,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Он уточнил, что Пограничной охране нужно как минимум 48 часов, чтобы достичь оперативной готовности на отдельных пограничных пунктах. "Поэтому, я думаю, что к концу недели это произойдет", - сказал министр.

Он уточнил, что в случае отсутствия теста въезжающие в страну граждане будут направляться на десятидневный карантин.