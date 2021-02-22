В кукольном театре ожидаются новые спектакли: предстоит постановка «Трех сестер»

В течение года Государственный кукольный театр им. Ованнеса Туманяна представит новые спектакли.

На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре «Арменпресс» художественный руководитель Государственного кукольного театра им. Ованнеса Туманяна Рубен Бабаян отметил, что первым новым спектаклем будет постановка «Трех сестер» Чехова.

“Я очень рад, что театры, в том числе и наш театр, возобновили свою работу. 25-ого и 26-ого февраля мы представим на суд зрителей новую постановку, режиссер которой Самсон Мовсесян. Спектакль будем играть в не совсем обычном формате. В спектакле в основном задействованы молодые актеры”, - сказал Рубен Бабаян.

По словам Самсона Мовсесяна, работы начались год назад, но были отложены из-за эпидемии. Теперь постановочная работа окончена, спектакль будет представлен зрителям.

«Премьера состоится 25 - 26 февраля, но билеты уже распроданы. Это говорит о том, как зрители желают и стремятся посетить театр. Главный посыл спектакля - не надо слишком много говорить о жизни, надо просто жить и действовать. Вся суть чеховской драматургии заключается в том, что надо жить сегодня», - сказал Самсон Мовсесян.

Государственный кукольный театр не ограничится одним новым спектаклем. Рубен Бабаян отметил, что скоро будет представлена новая версия «Красной шапочки». Она поставлена с современными акцентами, ее ставит Лариса Мангасарова, представительница старшего поколения театра. Сейчас идут репетиции, куклы и декорации уже готовы, примерно через два месяца спектакль будет передан зрителям. Один из юных актеров театра подготовил моноспектакль о крокодиле. Рубен Бабаян отметил, что ожидается интерактивное представление. Режиссер Самсон Мовсисян поставит еще один спектакль. Он будет по книге Джоан Роулинг, автора «Гарри Поттера». Театр планирует и гастроли по районам республики, в воинские части.

«Эпидемия еще не отступила. Мы будем соблюдать все правила безопасности. Жизнь продолжается, у нас будут и выставки и концерты. Театр будет жить своей обычной жизнью, двери будут открыты для людей всех возрастов», - заключил Рубен Бабаян.