Словакия делится своим опытом в области безопасности: CPS проводит семинар

В рамках программы «Опыт Вышеградской четверки для продвижения реформ в Армении», проводимой Исследовательским центром политики (CPS) при содействии Международного Вышеградского фонда (VisegradFund), 22 февраля был организован очередной семинар на тему реформ в сфере гражданской безопасности.

Как передает «Арменпресс», в своей вступительной речи посол Словакии в Армении Мирослав Хачек поблагодарил присутствующих и подчеркнул, что Словакия своим опытом может поделиться с Арменией, особенно в сфере гражданской безопасности.

“Каждое государство обязано обеспечивать свою безопасность и безопасность своих граждан, и все государства отличается тем, какие агентства составляют сферу их безопасности”, - подчеркнул посол, говоря о процессах в сфере гражданской безопасности.

По его словам, Словакия - это государство, которое может поделиться с Арменией опытом.

Эксперт в сфере безопасности Владимир Тарасович в ходе семинара представил задачи Словакии в сфере гражданской безопасности, а также пути их решения.

В рамках программы будут организованы и другие семинары по следующим темам: “Реформа сферы здравоохранения”, “Развитие сферы ИТ, электронного управления и информационного общества”. Их организуют эксперты стран Вышеградской четверки. Затем будут организованы итоговые обсуждения с участием армянских экспертов и чиновников.