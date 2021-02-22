Доходы и налоги, поступившие в госбюджет Арцаха, снизились более чем на 65%

Налоговые доходы и пошлины, поступившие в государственный бюджет Республики Арцах, по предварительным данным, в январе 2021 года составили 1 млрд 27,2 млн драмов, что меньше аналогичного показателя прошлого года на 65,8% или на 1 млрд 972,3 млн драмов. «Арменпресс» передает сообщение Комитета государственных доходов Арцаха.

«В течение января текущего года в налоговом органе зарегистрировано 60 хозяйствующих субъектов, ликвидировано 5 хозяйствующих субъектов. За этот же период было проведено 27 исследований, в том числе 21 о необходимости внедрения кассовых аппаратов и 6 о соблюдении правил акцизных марок. В отделы обслуживания налогоплательщиков поступило 6 819 расчетов-отчетов, из них 6 460 обработаны в электронном виде. Подписано 29 договоров с налогоплательщиками на электронную отчетность. В рамках процесса возврата суммы процентов, уплаченных сотрудниками, нанятыми индивидуальными предпринимателями в размере процентов, уплаченных за обслуживание ипотечного кредита, в январе 28 налогоплательщикам было возвращено 3,9 млн драмов. 10 новым налогоплательщикам выданы сертификаты на получение налоговых льгот сроком на три месяца. В рамках программы сотрудничества налоговых органов Республики Армения и Республики Арцах между двумя структурами были осуществлены работы по обмену счетами импорта и экспорта, осуществленными налогоплательщиками Республики Арцах через таможенную границу Республики Армения, счетами сделок между субъектами Республики Армения и Республики Арцах, косвенных налогов, а также обмен другими документами и сведениями, являющимися основанием для налогообложения. В течение января в налоговый орган поступило 223 письма, разослано 61 письмо, которые были обработаны в соответствии с действующим порядком», - сообщает Госкомитет по доходам Арцаха.