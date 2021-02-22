Маас заявил, что ЕС нуждается в диалоге с Россией по решению международных конфликтов

Европейский союз должен искать пути для конструктивного диалога с Россией, несмотря на ситуацию вокруг Алексея Навального. Об этом заявил в понедельник глава МИД ФРГ Хайко Маас по прибытии на встречу с европейскими коллегами в Брюсселе.

По его словам, ЕС на встрече обсудит реакцию на ситуацию с Навальным, в том числе вопрос о том, нужны ли новые санкции после приговора. "Я за то, чтобы по этому вопросу подготовить предложение по санкционному списку отдельных персон", - сказал министр.

"Одновременно с этим мы должны искать пути для того, чтобы остаться в диалоге с Россией, - сказал он. - Мы нуждаемся в России, чтобы уладить многие международные конфликты".

"Нам нужно обсудить вопрос, как можно сохранить конструктивный диалог с РФ", - отметил Маас. По его оценке, отношения Москвы и Брюсселя "оказались на низшей точке",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Навальный, дважды условно осужденный за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, Химкинский суд оставил его под стражей. 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее указала на то, что за деятельностью Навального стоят мощные зарубежные силы и финансы.