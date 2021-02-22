За сутки в ходе беспорядков в Барселоне задержали не менее семи человек

По меньшей мере семь человек задержаны в испанской Барселоне, где шестой день подряд происходят беспорядки, организованные левыми радикалами в связи с арестом рэпера Пабло Аселя (Хаселя).

Акция в Барселоне в воскресенье началась у вокзала Сантс. Протестующие направились к центру, но подход к площади Испании им преградила полиция. Колонна изменила маршрут и направилась к Университетской площади под песни Аселя. Радикалы, среди которых много несовершеннолетних, начали забрасывать правоохранителей камнями, мусором, бутылками, петардами, выкрикивать оскорбления, вырывать дорожные знаки. Полицейские оттеснили митингующих, и они направились к площади Каталонии, строя по дороге новые баррикады.

Радикалы разбили витрину и начали грабить магазин одежды, во время операции ранен один представитель сил правопорядка,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Днем в воскресенье протесты и столкновения произошли и в Бильбао (Страна басков). Радикалы переворачивали и поджигали мусорные контейнеры, разбивали витрины, забрасывали полицию бутылками. Молодой человек напал на фотографа газеты Deia, один человек задержан.

Протесты в Испании начались во вторник после ареста рэпера Пабло Аселя (Хаселя), приговоренного к девяти месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление запрещенных террористических организаций в песнях и социальных сетях. Во многих городах акции перерастают в беспорядки и столкновения с полицией, наиболее ожесточенные - в Барселоне. Десятки человек задержаны (почти все уже отпущены), более сотни пострадали, в том числе десятки представителей сил правопорядка. В акциях участвуют молодые люди ультралевых взглядов и анархисты. Премьер Испании Педро Санчес в пятницу заявил, что необходимо усилить защиту свободы слова в стране, однако, по его словам, применение насилия недопустимо ни при каких обстоятельствах.