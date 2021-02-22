Главы МИД Азербайджана, Туркмении и Турции встретятся 23 февраля в Анкаре

Встреча министров иностранных дел Азербайджана, Туркмении и Турции пройдет 23 февраля в Анкаре. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба азербайджанского МИД.

"Планируется рабочий визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Анкару для участия в трехсторонней встрече глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана, которая пройдет 23 февраля", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

О том, какие вопросы будут обсуждаться в ходе встречи, не сообщается,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.