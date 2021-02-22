Сопрано Гоар Акопян в Минске исполнит произведения армянских композиторов

Сопрано Гоар Акопян в Минске выступит с сольным концертом. Она исполнит произведения армянских и зарубежных композиторов.

Как передает «Арменпресс», 27 февраля в минском концертном зале “Верхний город” состоится концерт “Святая к музыке любовь”, на котором прозвучат произведения Беллини, Пуччини, Доницетти, Шуберта, Пуленка, Комитаса, Бабаджаняна, Аветисяна и других композиторов.

Солистке будут аккомпанировать музыканты, удостоившиеся наград различных международных конкурсов и фестивалей.

Гоар Акопян в настоящее время проживает в Минске. В 2010 - 2016 годах она училась в Ереванской государственной консерватории им. Комитаса. Она лауреат многих международных конкурсов. В 2017 году Гоар Акопян в Беларуси выступила со своим первым сольным концертом “Музыка души” и имела большой успех. В декабре 2018 года на концерте, посвященном 40-летию творческой деятельности Нарине Зарифян в Концертном зале Арама Хачатуряна, певица выступила в сопровождении Национального филармонического оркестра Армении под дирижерством Эдуарда Топчяна. Гоар Акопян представила публике произведение «Молитва», автором которого является композитор Нарине Зарифян.