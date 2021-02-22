Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 11 млн

Общее количество заразившихся коронавирусом увеличилось в Индии за минувшие сутки на 14 199 и достигло 11 005 850. Как сообщает в понедельник индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи на официальном сайте, число летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией, выросло за 24 часа на 83 и достигло 156 385.

Ведомство отмечает начавшийся на минувшей неделе рост числа заразившихся. В период с 15 по 21 февраля в стране зарегистрировано 100 990 новых случаев заболевания, что на 31% выше, чем неделей ранее, когда были выявлены 77 284 инфицированных. Такой скачок количества заразившихся в процентном отношении отмечен впервые с ноября минувшего года. Средний суточный показатель на минувшей неделе составил около 12,7 тыс. новых случаев заражения, тогда как на предшествовавшей неделе он находился на уровне около 11,4 тыс,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В то же время число излечившихся от новой инфекции увеличилось за сутки на 9 695 и достигло 10 699 410 человек. Лечение в Индии проходят 150 055 пациентов с коронавирусом, что на 4 421 больше, чем сутками ранее.

Индия занимает второе место в мире (после США) по числу заразившихся и четвертое место по числу летальных исходов из-за новой инфекции (после США, Бразилии и Мексики).

По данным Минздрава, на вечер воскресенья прививку от коронавирусной инфекции сделали 11 116 854 человека. В основном это медицинские работники, а также представители других профессий, которые имеют право на вакцинацию в первую очередь - военнослужащие, полицейские, работники спасательных служб.