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Гаро Пайлан предупреждает об опасности уничтожения в Турции западноармянского языка

Гаро Пайлан предупреждает об опасности уничтожения в Турции западноармянского языка

Депутат Национального собрания Турции, член Демократической партии народов, армянин по происхождению Гаро Пайлан сообщил, что в этой стране западноармянский язык, в числе других языков, также оказался под угрозой уничтожения.

По случаю Международного дня родного языка я желаю, чтобы языки в нашей стране жили бы по- братски», - написал Пайлан.

21 февраля во всем мире отмечается как День родного языка. Решение об этом было принято на 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года.

Международный день родного языка с 2005 года отмечается и в Армении.


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