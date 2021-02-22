Гаро Пайлан предупреждает об опасности уничтожения в Турции западноармянского языка

Депутат Национального собрания Турции, член Демократической партии народов, армянин по происхождению Гаро Пайлан сообщил, что в этой стране западноармянский язык, в числе других языков, также оказался под угрозой уничтожения.

По случаю Международного дня родного языка я желаю, чтобы языки в нашей стране жили бы по- братски», - написал Пайлан.

21 февраля во всем мире отмечается как День родного языка. Решение об этом было принято на 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года.

Международный день родного языка с 2005 года отмечается и в Армении.