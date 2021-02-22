Гаро Пайлан предупреждает об опасности уничтожения в Турции западноармянского языка
11:39, 22 Февраль, 2021
Депутат Национального собрания Турции, член Демократической партии народов, армянин по происхождению Гаро Пайлан сообщил, что в этой стране западноармянский язык, в числе других языков, также оказался под угрозой уничтожения.
По случаю Международного дня родного языка я желаю, чтобы языки в нашей стране жили бы по- братски», - написал Пайлан.
21 февраля во всем мире отмечается как День родного языка. Решение об этом было принято на 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года.
Международный день родного языка с 2005 года отмечается и в Армении.
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