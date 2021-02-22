В Китае заявили о намерении восстанавливать диалог с США

США за последние несколько лет фактически прервали диалог с Китаем, Пекин готов работать над его восстановлением, заявил в понедельник глава МИД КНР Ван И.

"За последние несколько лет США практически прервали диалог между двумя странами на всех уровнях, что стало одной из важных причин ухудшения американо-китайских отношений… Двери Китая всегда открыты для ведения диалога, мы готовы честно и открыто общаться с США в любое время, а также вести диалог для решения проблем", - заявил Ван И на открытии форума "Ланьтин" в Пекине,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Глава китайского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Китай и США имеют разные социальные системы, историю и культуру, наличие противоречий и разногласий между двумя странами естественно, но главное для них - укреплять взаимопонимание путем диалога, а не позволяют различиям определять отношения между двумя странами.