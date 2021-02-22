Новый стратегический курс программы «Авроры» для Арцаха

Инициатива планирует сосредоточиться на поддержке проектов, посвященных устойчивому социальному развитию региона

Гуманитарная инициатива «Аврора» объявила о фундаментальном обновлении своей программы помощи Арцаху, которая отныне будет сосредоточена на поддержке проектов, способствующих обеспечению долгосрочного социального развития региона. Ранее созданная «Авророй» после войны программа оказывала срочную гуманитарную помощь населению Арцаха на базе краудфандинговой инициативы #AraratChallenge. Кроме того, соучредители «Авроры» Нубар Афеян, Вартан Грегорян и Рубен Варданян пожертвовали от имени «Авроры» 1 миллион долларов организации Hayastan All Armenian Fund для программ помощи Арцаху.

Новый этап программы будет характеризоваться переходом к устойчивому развитию, призванному обеспечить долгосрочное воздействие, и будет включать в себя финансирование проектов, направленных на поддержку микро- и малых предприятий, восстановление инфраструктуры и стимулирование экономики. В то же время инициатива сохраняет приверженность сохранению и продвижению армянского наследия в регионе, а также продолжит оказывать содействие проектам, оказывающим непосредственную помощь беднейшим сообществам Арцаха.

«После перемирия между Арменией и Азербайджаном «Аврора» сыграла важную роль в оказании срочной помощи армянам Арцаха, столкнувшимся с серьезным гуманитарным кризисом. Сегодня на местах необходимы стратегические решения, и мы очень рады, что одними из первых вернем на повестку дня долгосрочное социальное развитие и поддержим проекты, которые его подпитывают», – отметила Наринэ Агабалян, руководитель программы «Авроры» для Арцаха.

Выступив в качестве одного из ключевых гуманитарных лидеров региона, «Аврора» планирует собрать своих партнеров для обмена передовым опытом на конференции, которая будет организована в апреле, а также привлечь экспертов из армянской диаспоры и внести свой вклад в разработку гуманитарной платформы, призванной объединить все заинтересованные стороны под эгидой Гуманитарной инициативы «Аврора». С момента начала программы помощи Арцаху Гуманитарная инициатива «Аврора» уже выделила 581 740 долларов (300 660 500 драмов) на поддержку 57 местных и международных проектов, перечисленных ниже.

Восстановление инфраструктуры

Содействие в восстановлении водоснабжения в Тагаварте (совместно с Министерством территориального управления и инфраструктур) – $20 000 (10.4 млн драмов) (НОВЫЙ); Поддержка восстановления больницы в Чартаре – $15 000 (7.8 млн драмов) (НОВЫЙ); Помощь в починке электрогенератора Республиканской больницы г. Степанакерт – $10 500 (5.4 млн драмов) Помощь мэрии Степанакерта в восстановлении детского сада №3 – $10 000 (5.1 млн драмов) Поддержка жилищных программ и программ реновации для пострадавших от войны в Арцахе (совместно с благотворительным фондом We Are Armenians) – $5 000 (2.6 млн драмов) Содействие восстановлению военного госпиталя в Мартакерте (совместно с фондом Support Our Heroes) – $15 000 (7.8 млн драмов); Помощь в восстановлении инфраструктуры Мартуни (совместно с мэрией города) – $20 000 (10.4 млн драмов); Закупка 20 автомобильных шин для машин скорой помощи в Арцахе (совместно с Министерством здравоохранения Арцаха – $1 631 (830 000 драмов); Помощь в восстановлении общеобразовательной школы №1 г. Мартакерт (совместно с Министерством образования, науки, культуры и спорта Арцаха) – $20 000 (10.2 млн драмов) Помощь в восстановлении пострадавшей от бомбардировок школы №2 им. Месропа Маштоца в Мартуни (совместно с фондом Love Does) – $26 500 (13.6 млн драмов); Поддержка улучшения инфраструктуры Реабилитационного центра имени Кэролайн Кокс в Степанакерте – $10 000 (5.2 млн драмов)

Социальное развитие и предпринимательство

Предоставление мебели и других вещей школе и детскому саду в Аскеране и регионе Мартуни (совместно с Министерством образования, науки, культуры и спорта Арцаха) – $5 200 (2.7 млн драмов) Помощь в разработке онлайн-платформы, позволяющей задействовать диаспору для смягчения кризисной ситуации и развития местной экономики (совместно с AMIA) – $5 000 (2.6 млн драмов); Содействие созданию рабочих мест в текстильной промышленности для женщин, пострадавших от войны (совместно с Фондом «Бари Мама») – $7 000 (3.64 млн драмов) Поддержка профессионального обучения и трудоустройства перемещенных женщин из Арцаха (совместно с благотворительной организацией Hay Mayrer) – $2 885 (1.5 млн драмов) Создание безопасных пространств для реализации спортивных и образовательных программ для детей и девушек в Арцахе (совместно с организацией GOALS Armenia) – $4 800 (2.5 млн драмов); Поддержка программы «Сделано в Арцахе» для создания рабочих мест в Арцахе (совместно с Support Market) – $5 000 (2.6 млн драмов); Создание рабочих мест для перемещенных лиц из Арцаха, находящихся в Сюникской области Армении (совместно с NEF; организация увеличит пожертвование «Авроры») – $15 000 (7.8 млн драмов) Содействие в создании бренда «Нахшун Гадрут» – $2500 (1.3 млн драмов) (НОВЫЙ); Содействие вынужденным переселенцам из Арцаха, запускающим новые проекты малого бизнеса (совместно с организацией AMIA) – $5000 (2.6 млн драмов) (НОВЫЙ); Помощь в организации курсов профессиональной квалификации в сфере кулинарии для арцахских семей (совместно с «Еремян Проджектс») – $5000 (2.6 млн драмов) (НОВЫЙ); Помощь переселенцам из Шуши, развивающим пчеловодство в Тавуше (совместно с Шушинским Союзом искусств «Нарекаци») – $10 000 (5.2 млн драмов) (НОВЫЙ); Поддержка производства оборудования для реабилитации пациентов после комы, разработанного в Армении во время войны (совместно с QaylTech) – $7000 (3.64 млн драмов); Содействие в открытии хлебопекарни в Степанакерте с целью бесплатной раздачи хлеба в течение 6 месяцев и организации новых рабочих мест (совместно с инициативной группой «Тыл») – $10 000 (5.1 млн драмов);

Срочная гуманитарная помощь