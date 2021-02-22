Из-за запрета азербайджанской стороны поисковые работы приостановлены на неопределенный срок

22 февраля азербайджанская сторона без каких-либо комментариев запретила спасателям проводить поисковые работы в населенных пунктах, оказавшихся вне контроля Арцаха. Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Арцаха.

“Поисковые работы приостановлены на неопределенное время. Они не проводятся с 15 февраля. После прекращения боевых действий впервые поиски прекращены на столь длительный срок”, - сообщают в службе, отмечая, что по сей день, обнаружены останки 1 485 военных и гражданских лиц.