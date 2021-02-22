КГД инициирует встречу с представителями фондов и общественных организаций

Комитет по государственным доходам сообщает, что 2 марта в 16:30 состоится встреча с представителями фондов и общественных организаций.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ КГД Республики Армения, на встрече будут представлены все изменения, внесенные в поле деятельности фондов и общественных организаций. Будет представлено, каким образом дополнять и опубликовывать отчеты годовой деятельности в соответствии с действующими регламентами. Также будут обсуждены вопросы некоммерческих организаций, часто направляемые в отдел контроля КГД.

Для участия необходимо зарегистрироваться до 26 февраля включительно, отправив на адрес электронной почты: [email protected] данные представителя организации, в соответствии с приложенным форматом.