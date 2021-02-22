Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник Арменпресс будет знакомить читателей с новыми изданиями армянских издательств. Читатели получат информацию о новых книгах, будут встречаться с уже известными классическими произведениями и знакомиться с тенденциями современной литературы. На этой неделе Арменпресс по 4 категориям выделил четыре примечательных произведения, изданных разными издательствами в 2021 году, и уже переданными на суд читателей.

Произведение армянского автора

Ануш Саргсян, «Ано»

Повести сборника Ануш Саргсян «Ано» и одноименный роман - это художественные реализации восприятия и анализа жизни самым эмоциональным и психологическим образом. Автор создает запоминающихся и ярких персонажей, которые, несмотря на все жизненные невзгоды, стремятся побеждать. Главные герои книги - женщины, принадлежащие к разным поколениям одной семьи, со своим чувством времени. Драма жизни не толкает их на героизм, но каждая из них сама решает свою проблему, находя свой героический путь. Редактор: Аркменик Никогосян. Книга издана издательством “Антарес”.

Переводческая литература

Гузель Яхина, “Зулейха открывает глаза”

1930 год. План раскулачивания Иосифа Сталина в Советском Союзе набирает обороты. Среди жертв и молодая татарская семья. Муж убит, а жена сослана в Сибирь. Вместе с сотнями других людей крестьянку Зулейху также в грузовом вагоне сослали в Сибирь. Неграмотные крестьяне, интеллигенция и преступники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши – они все встречаются на берегу реки Ангары. Они ежедневно борются с суровой природой и с безжалостным государства, защищая свое право на жизнь. Перевела Наира Хачатрян. Редактор: Маргарит Саргсян.

Детская литература

Беатрикс Поттер

«Истории о Кролике Питере, о Синей Бороде, Сэмюэле, Ореховой белочке и о других»

В повествовании Беатрикс Поттер используются чудом очеловеченные животные и птицы. В ней целая галерея говорящих зверей во главе с Кроликом Питером, Мышонком Тимоти, Уточкой Эмимой и другими. Имена некоторых персонажей были изменены на армянский лад, чтобы сохранить намерение автора создать юмористическое впечатление через имена. Иллюстрации самой Беатрикс Поттер. Перевод с английского Алвард Дживанян. Книгу издал “Зангак”.

Документальная литература

Сет Годин “Это маркетинг”

Сет Годин предлагает не уловки, а новые, более творческие и глубокие подходы к маркетингу. Он учит не просто продавать, а создавать ценности, связи и генерировать глубокие психологические импульсы для поддержания продукта и лояльности. Книга научит вас, как продвигать продукты, услуги и идеи в мире, где все заняты, а у вас нет времени. Современный маркетинг - это не гонка и не война. Это инструмент, который использует умный маркетолог, чтобы дать людям то, что им нужно, что изменит их жизнь, породит новые идеи. Современный маркетинг - это способ служить обществу и развивать эту культуру. Перевод Астхик Осканян. Редактор: Нуне Торосян. Книгу издал “Антарес”.

“Новую книгу” представила Роза Григорян.

По вопросам сотрудничества издатели могут связываться с автором проекта по адресу [email protected]