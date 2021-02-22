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Байден проведет церемонию минуты молчания в память о почти 500 тыс. жертв пандемии

Байден проведет церемонию минуты молчания в память о почти 500 тыс. жертв пандемии

Глава американской администрации Джо Байден вместе с вице-президентом США Камалой Харрис проведет в понедельник вечером церемонию минуты молчания в память о почти 500 тыс. скончавшихся от коронавируса. Об этом свидетельствует распространенный в воскресенье график пресс-службы Белого дома.

Байден и Харрис зажгут свечи для поминовения граждан, чьи жизни забрала пандемия. Глава государства выступит с речью,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

С начала пандемии в США было зарегистрировано более 28 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 498,8 млн человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям.


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