Байден проведет церемонию минуты молчания в память о почти 500 тыс. жертв пандемии

Глава американской администрации Джо Байден вместе с вице-президентом США Камалой Харрис проведет в понедельник вечером церемонию минуты молчания в память о почти 500 тыс. скончавшихся от коронавируса. Об этом свидетельствует распространенный в воскресенье график пресс-службы Белого дома.

Байден и Харрис зажгут свечи для поминовения граждан, чьи жизни забрала пандемия. Глава государства выступит с речью,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

С начала пандемии в США было зарегистрировано более 28 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 498,8 млн человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям.