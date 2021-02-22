Пандемия была использована как возможность: производители Армении экспортируют защитные средства

Во время пандемии, армянские предприниматели, помимо импорта средств защиты, увеличили и объемы производства этих средств в Армении и даже начали их экспортировать. Одно из этих предприятий после завершения аккредитации начнет экспорт в Германию. Об этом «Арменпресс» рассказал заместитель министра экономики Армении Варос Симонян.

«Мы экспортируем средства защиты. Помимо экспорта в третьи страны, мы пробуем их продавать и в ЕАЭС. Иными словами, благодаря нашей совместной работе пандемию и существующие ограничения мы смогли использовать как возможность. Наши предприятия, получив предоставленные им возможности, создали достаточные мощности, вначале для удовлетворения потребностей местного рынка, а затем и для экспорта», - сказал заместитель министра.

Защитные средства армянского производства, например - маски, экспортировались в Грузию и Украину. Еще одна компания по производству медицинских масок в настоящее время уже аккредитована для экспорта в Германию. Более того, эта компания начала производство с нуля.

По словам замминистра, до эпидемии Армения сама импортировала маски. Однако за очень короткие сроки в Армении было налажено производство и дезинфицирующих средств и масок. Армения оказывала помощь и соседнему Ирану, помогая в процессе развития соответствующих производств. «Наши предприниматели экспортировали, поставляли им спирт, на основе которого последние создали свое производство дезинфицирующих средств», - сказал Симонян.

Анна Григорян