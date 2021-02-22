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“Манчестер Юнайтед” дома обыграл “Ньюкасл”

“Манчестер Юнайтед” дома обыграл “Ньюкасл”

В 25-м туре чемпионата Англии по футболу “Манчестер Юнайтед” дома принимал “Ньюкасл”.

Как передает «Арменпресс», “красным дьяволам” удалось одержать победу со счетом 3:1. В составе “Манчестер Юнайтед” отличились Маркус Решфорд, Дэниел Джеймс и Бруну Фернандеш. Гол престижа “Ньюкасла” забил Алан Сент-Максимен.

После этого тура “Манчестер Юнайтед”, набрав 49 очков, в турнирной таблице Премьер-лиги занимает второе место. “Ньюкасл” на 17-м месте, лидирует “Манчестер Сити” с 49 очками.


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