В 23-м туре чемпионата Италии по футболу матч “Рома - “Беневенто” завершился вничью.

Как передает «Арменпресс», в первом тайме обе команды не использовали свои возможности. Также прошел и второй тайм. К концу матча в составе “Беневенто” осталось десять игроков. После второй желтой карточки с поля был удален Камиль Глик. Матч завершился нулевой ничьей.

Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян вышел на поле в стартовом составе “Ромы”, но был заменен на 82-й минуте.

После этого тура “Рома” с 44 очками в турнирной таблице Серии “А” занимает 3-е место.