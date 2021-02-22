Матч “Рома - “Беневенто” завершился вничью
07:21, 22 Февраль, 2021
В 23-м туре чемпионата Италии по футболу матч “Рома - “Беневенто” завершился вничью.
Как передает «Арменпресс», в первом тайме обе команды не использовали свои возможности. Также прошел и второй тайм. К концу матча в составе “Беневенто” осталось десять игроков. После второй желтой карточки с поля был удален Камиль Глик. Матч завершился нулевой ничьей.
Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян вышел на поле в стартовом составе “Ромы”, но был заменен на 82-й минуте.
После этого тура “Рома” с 44 очками в турнирной таблице Серии “А” занимает 3-е место.
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