В Карабах вернулись 52 700 человек, от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1 474 га территории

Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха.

На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания и восстановление объектов гражданской инфраструктуры, оказывается гуманитарная помощь населению.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Минобороны РФ, всего с 14 ноября 2020 г. в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись 52 700 человек.

Инженерно-саперными группами Центра гуманитарного разминирования продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. За сутки очищено 13 га территории, 4 км дорог, 15 домостроений, обнаружено и вывезено для уничтожения 43 взрывоопасных предмета. Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1474 га территории, 457 км дорог, 1440 домостроений, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 24 870 взрывоопасных предметов.

Российскими миротворцами обеспечено безопасное прохождение шести автомобильных колонн ВС Азербайджана: четырех – через Лачинский коридор в северном и южном направлении, а также оной колонны по маршруту Шуши – Красный базар – Каджар и одной в обратном направлении.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.