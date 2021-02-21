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Победа ФК «Арарат-Армения» над ФК  «Пюник»

Победа ФК «Арарат-Армения» над ФК  «Пюник»

В игре, перенесенной еще с 6-го тура чемпионата Армении по футболу, действующий чемпион страны ФК «Арарат-Армения» встретился с  «Пюником».

Как  передает Арменпресс, первыми открыли счет матча футболисты «Пюника», отличился Такарков. Однако команде во главе с   Егише Меликяном не удалось удержать победный счет. Новичок «Арарат-Армения» Александр Карапетян в первом тайме забил свой первый гол в чемпионате Армении. Затем  отличился Ангуло. Счет матча «Арарат-Армения» - «Пюник» - 2:1.

После этой победы команда «Арарат-Армения» улучшила свои позиции в турнирной таблице, возглавив ее с 21 очком. Столько же очков у Алашкерта. «Пюник» - предпоследний.


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